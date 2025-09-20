بدعم خفض الفائدة.. أسبوع ثالث من المكاسب لـ«وول ستريت»





تذبذب المؤشر

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في آخر تداولات لها، وسجلت أيضا مكاسب أسبوعية، مع صعود سهم «فيديكس» بعد جني أرباح فاقت التوقعات.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 32.05 نقطة، أو 0.47%، ليغلق عند 6662.84 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 156.30 نقطة، أو 0.69%، ليسجل 22625.48 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 165.45 نقطة، أو 0.36%، مسجلا 46315.77 نقطة.وقفزت أسهم شركة توصيل الطرود بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أعلى من تقديرات المحللين، إذ ساعد خفض التكاليف وقوة عمليات التسليم المحلية في تعويض أحجام الشحن الدولية الأضعف.وحقق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من أول خفض لسعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2025، ومؤشرات على المزيد من تخفيف السياسة النقدية.وتذبذبت وول ستريت خلال الجلسة مع استمرار المستثمرين في استيعاب تبعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).