الدين العام لأوغندا يقفز إلى 32.3 مليار دولار

خطط اقتراض

ارتفع الدين العام في أوغندا بنسبة 26.2% ليصل إلى 32.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2024. وقفز الدين بحسب التقرير السنوي الصادر عن وزارة المالية في أوغندا من 25.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة زادت من الاقتراض المحلي لتلبية حاجاتها التمويلية خلال هذه الفترة.وزادت ديون أوغندا بنسبة 5% في السنة المالية الأخيرة المنتهية في يونيو 2024، وفق نشرة وزارة المالية الأوغندية الإحصائية السنوية للديون وتحليل محفظة الدين العام، الصادرة أخيرا.وأشارت النشرة إلى أن رصيد الدين الحالي للدولة الواقعة في شرق أفريقيا يبلغ الآن 40.6 تريليون شلن، فيما تخطط الحكومة لاقتراض 13 تريليون شلن. (الدولار يساوي3.697 شلن أوغندي).وكشفت وزارة المالية من خلال نشرتها الإحصائية السنوية للديون، أن رصيد ديون أوغندا نما من 34.5 تريليون شلن في يونيو 2023، إلى 40.6 تريليون شلن.ونتيجة لخطة تعبئة الموارد الحكومية، ارتفع الدين العام المحلي للبلاد من 13% إلى 18% خلال السنة المالية السابقة.