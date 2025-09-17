«الفيدرالي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

تباين المؤشرات

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4.0 -4.25%. وأشار «المركزي الأمريكي» إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت.وجاء قرار «الفيدرالي» متماشيا مع توقعات المحللين الذين أكدوا خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في وقت رجح بعضهم احتمالية خفض الفائدة 50 نقطة أساس.من ناحية أخرى، تباين أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، اليوم، في ظل توقعات المستثمرين خفض أسعار الفائدة الأمريكية.وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 1.3%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بقوة في مختلف القطاعات.وزاد سهم «أرامكو» للنفط، بنسبة 3.2%، مسجلا أعلى ارتفاع يومي في نحو عامين ونصف، ومواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة الثالثة، وسط تجدد الثقة في أسهم الطاقة بالمنطقة بفضل استقرار أسعار النفط.وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.1%، مع تركز عمليات البيع في قطاع العقارات. وهبط سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1%.ومع ذلك، قفز سهم بنك المشرق بأكثر من 1.5%، مع إطلاقه بنكا رقميا متكاملا للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان.وعوّض سهم دبي للاستثمار خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.7%، بعد إعلان الشركة عن خطط لبيع ما يصل إلى 25% من أسهمها في نشاط العقارات التابع لها (مجمع دبي للاستثمار) من خلال طرح عام أولي. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.