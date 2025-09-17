تبادلات وثيقة

بحث نائب الرئيس الصيني هان تشنغ اليوم، مع نائب رئيس الوزراء وزير تحول الطاقة والمياه في ماليزيا فضيلة يوسف، دعم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنمية المتعمقة لمجتمع إستراتيجي مشترك رفيع المستوى بين البلدين.جاء ذلك على هامش مشاركة ماليزيا في النسخة الـ22 من معرض الصين-الآسيان وقمة الصين-الآسيان للأعمال والاستثمار، في منطقة «قوانغشي» جنوب الصين.وأكد هان أن الصين وماليزيا تربطهما علاقات الجوار والشراكة المتينة، معربًا عن استعداد بلاده للعمل مع ماليزيا على تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين.بدوره، أكّد نائب رئيس الوزراء الماليزي أن بلاده ترغب في الحفاظ على تبادلات وثيقة عالية المستوى مع الصين، وتعزيز التعاون في مجالات تشمل الاقتصاد، والتجارة، والطاقة، والموارد المائية، والسياحة، وغيرها.يذكر أن ماليزيا برزت بصفتها واحدةً من الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين من بين 63 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تجاوز حجم تجارتها 100 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.