4.8 % ارتفاع لمعدل البطالة في السويد

المتغيرات الموسمية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي، اليوم، ارتفاع معدل البطالة لأول مرة خلال ثلاثة أشهر في أغسطس الماضي.وارتفع معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية إلى 4.8% في أغسطس الماضي بعدما سجل 0.8% في يوليو الماضي.وكان معدل البطالة قد بلغ 9.7% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 486 ألف شخص في أغسطس الماضي مقارنة بـ453 ألفًا خلال يوليو الماضي.من ناحية أخرى، انخفض معدل التوظيف إلى 7.69% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 3.71% خلال يوليو الماضي.وظل معدل البطالة كما هو 7.8% بعد حساب المتغيرات الموسمية.ويعد الاقتصاد السويدي اقتصادا تصديريا متطورا مدعوما بصادرات أخشاب البناء وخام الحديد والطاقة المائية.وتشمل القطاعات الصناعية الرئيسية صناعة السيارات والأدوية والاتصالات والآلات الصناعية والمعدات الدقيقة والسلع الكيماوية والحديد والصلب والتحريج والسلع والأجهزة المنزلية. ويُستخدم القطاع الزراعي الحديث في توظيف أكثر من نصف القوى العاملة بالبلاد، واليوم تعمل السويد على تطوير الصناعات الهندسية والمناجم والصلب للمنافسة عالميًا.