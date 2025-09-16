بهبوط «البنوك» و«التأمين».. أسهم أوروبا تتراجع

خسائر الأغذية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم، مدفوعة بهبوط أسهم البنوك وشركات التأمين شديدة التأثر بأسعار الفائدة، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غداً.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15% إلى 555.79 نقطة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، مدفوعاً بهبوط أسهم قطاعي البنوك والتأمين اللذين تراجع كل منهما بنحو 1%.وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد تباينت في تداولات الأسبوع الماضي، بينما احتفظت بعض المؤشرات بمكاسب محدودة في ظل حالة من الحذر قُبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.13% ليصل إلى 552 نقطة، في حين سجل مؤشر DAX الألماني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%.أما في فرنسا، فصعد مؤشر CAC 40 بنسبة 0.2%، بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1%.وخلال التداولات، تراجعت الأسهم الأوروبية، متأثرة بانخفاض سهم «نستله» 3.2%، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 550.48 نقطة، وتصدرت أسهم قطاع الأغذية الخسائر وتراجعت 1.2%.وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.27% بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 551 نقطة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.27% بمقدار 20 نقطة ليصل إلى 7,724 نقطة.