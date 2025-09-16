«الطاقة الدولية»: تراجع إنتاج حقول النفط والغاز يهدد الأسواق والإمدادات العالمية

وتيرة الانخفاض

أكّدت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج حقول النفط والغاز القائمة يتراجع بسرعة، مما يهدد أسواق الطاقة وأمن الإمدادات العالمية.وأوضح تقرير الوكالة الجديد أن استمرار الاستثمار في الحقول الحالية ضروري لتعويض هذا الانخفاض، حيث يفقد العالم ما يعادل الإنتاج المشترك للبرازيل والنرويج سنويًا إذا توقفت الاستثمارات.وأشار التقرير إلى أن الاعتماد المتزايد على النفط الصخري والموارد البحرية العميقة يزيد صعوبة الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.كما أبرز التقرير أن نحو 90% من استثمارات التنقيب تذهب لتعويض خسائر الإنتاج وليس لتلبية زيادة الطلب، مما يستدعي العمل بسرعة للحفاظ على توازن الأسواق وأمن الطاقة وتقليل الانبعاثات.التقرير، الذي شمل تحليل أكثر من 15 ألف حقل نفطي وغازي ومعدلات تراجع إنتاجها، أشار إلى أن وتيرة الانخفاض الحالية أعلى بنحو 40% مما كانت عليه في 2010، بسبب الاعتماد المتزايد على إنتاج النفط الصخري، خصوصًا من الولايات المتحدة، والذي ينضب أسرع من الحقول التقليدية.وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة في ظل غياب مؤشرات قوية على قرب ذروة الطلب على النفط، ما يعني أن الحاجة للإنتاج المرتفع ستستمر لسنوات.من جهته، أوضح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن قطاع النفط والغاز يحتاج إلى الركض بوتيرة أسرع لمجرد البقاء في مكانه، في إشارة إلى ضرورة استمرار مستويات الإنتاج المرتفعة لسنوات قادمة.