مع ترقب قرار «الفيدرالي»..أسهم آسيا تواصل المكاسب

أداء إيجابي

واصلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها في التعاملات، مدعومة بترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.وسجلت المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة، في حين تراجعت الأسهم الصينية بعد ارتفاع قوي في الفترة الأخيرة.وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 45,055.38 نقطة، بدعم من أسهم التكنولوجيا والصناعة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% إلى مستوى قياسي جديد عند 3,177.20 نقطة.وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بنسبة 1.3% إلى 3,452.50 نقطة، مدعومًا بمكاسب حادة لأسهم شركات الرقائق الكبرى مثل «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس».وفي أسواق أخرى بالمنطقة، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة دون تغيير يذكر. كما صعد مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2% عند الافتتاح.وجاء الأداء الإيجابي للأسهم الآسيوية في أعقاب إغلاقات قياسية لمؤشري S&P 500 وناسداك في وول ستريت، فيما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير يذكر في التداولات الآسيوية المبكرة.