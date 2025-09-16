6.8 % ارتفاع لصادرات السيارات الكورية الجنوبية

القيمة التراكمية

أظهرت بيانات صادرة، اليوم، ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية في شهر أغسطس الماضي بنسبة 6.8% سنويًا على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك بفضل الطلب القوي على السيارات الكهربائية في أوروبا.ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة صادرات السيارات خلال الشهر الماضي 5.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل لأي من أشهر أغسطس على الإطلاق، ومن حيث الحجم ارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 200317 سيارة في الشهر الماضي.وبلغت القيمة التراكمية لصادرات السيارات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدره 7.47 مليار دولار.وأعلنت الوزارة أن الطلب على السيارات الكورية ارتفع في جميع المناطق، باستثناء أمريكا الشمالية، حيث تخضع السيارات الكورية حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 25% من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.