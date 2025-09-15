الصين: سنتخذ إجراءات ضد فرض رسوم على النفط الروسي

توترات تجارية

تفاصيل فنية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن بكين ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها، وذلك رداً على تحرك الولايات المتحدة لحثّ مجموعة السبع على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% بسبب شرائها النفط الروسي.ووصفت الوزارة الخطوة الأمريكية بأنها شكل من أشكال التنمّر والإكراه الاقتصادي، محذّرة من أن ذلك قد يترك أثراً خطيراً على التجارة العالمية.كما أعربت الصين عن أملها في أن تتوخى الولايات المتحدة الحذر في أقوالها وأفعالها، وأن تعمل على حل الخلافات عبر الحوار.وتواصلت المحادثات التجارية الأمريكية-الصينية في مدريد لليوم الثاني، لمناقشة التوترات التجارية واقتراب الموعد النهائي لتخارج الصين من تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وسط مطالب من واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.وهذه الجولة تعد الرابعة خلال أربعة أشهر. وكانت محادثات الأمس قد استمرت نحو 6 ساعات من دون مؤشرات على إحراز تقدم. ويترأس الوفدين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ.وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده اقتربت من عقد اتفاق بشأن تطبيق «تيك توك»، مؤكداً تحقيق تقدم جيد للغاية في التفاصيل الفنية مع الصين، مشيراً إلى أن الجوانب التقنية لمحادثات الجانبين شهدت تقدماً ملموساً.وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة قريبة جداً من حل المشكلة بشأن صفقة تيك توك، لافتاً إلى أن العلاقات مع الصين جيدة ولن تتأثر بعدم التوصل إلى اتفاق حول التطبيق.وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة اجتماعات بين الجانبين عُقدت في مدن أوروبية منذ مايو الماضي، في محاولة لتسوية الخلافات التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وما أعقبها من رد صيني شمل فرض رسوم مرتفعة على السلع الأمريكية ووقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.