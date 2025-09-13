ألمانيا: 50 % من السكان يقترضون لتغطية النفقات اليومية





أسعار الأغذية

كشف مسح ألماني عن اعتماد عدد كبير من الألمان على الاقتراض لتغطية نفقاتهم اليومية مثل البقالة.وأشار المسح الذي أجراه معهد «سيفي» للأبحاث، إلى أن أكثر من نصف السكان ممن هم تحت سن الخمسين اقترضوا الأموال خلال العامين الماضيين لتغطية نفقاتهم اليومية.وأوضحت نتائج المسح أن معظم المقترضين لجأوا إلى أقاربهم للاقتراض بنسبة 44%، مقابل 40% لجأوا إلى الاقتراض من البنوك.وبخلاف الاقتراض لتغطية التكاليف المتعلقة بالسيارات ونسبتها 27%، قال المشاركون في المسح إنهم اقترضوا الأموال بصورة أساسية لتغطية الضروريات اليومية مثل الغذاء بنسبة 26.6%، والاستهلاك العام بما في ذلك الملابس بنسبة 21.4%.وارتفع معدل التضخم في ألمانيا في شهر أغسطس الماضي إلى 2.2%، مع استمرار تجاوز أسعار المواد الغذائية مستوياتها عما كانت عليه قبل عام.وتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى معدل التضخم عند مستوى 2% خلال الأشهر القادمة.