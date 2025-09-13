الصين تبدأ تحقيقاً بشأن إغراق بعض الرقائق الأمريكية





مزيد من الضغوط

أفادت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر اليوم، بأنها بدأت تحقيقاً لمكافحة الإغراق يستهدف بعض الرقائق التناظرية القادمة من الولايات المتحدة.جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من إضافة الولايات المتحدة المزيد من الشركات الصينية على قائمة الكيانات، وقبيل اجتماع مرتقب في مدريد بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ لإجراء محادثات بشأن التجارة وقضايا أخرى.وكان إعلان حكومي نشر في السجل الاتحادي بالولايات المتحدة، أن واشنطن أضافت، أخيراً، 32 كياناً إلى قائمة وزارة التجارة للكيانات التجارية الخاضعة لقيود، منها 23 كياناً من الصين.وطالبت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مؤثرة على الواردات من الصين والهند لوقف مشترياتهما من النفط الروسي.ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع لبحث الجهود الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب التي تشنها في أوكرانيا.وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: «المشتريات الصينية والهندية من النفط الروسي تمول آلة الحرب».والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وبالتالي فإنهما تضطلعان بدور مهم في دعم اقتصاد روسيا مع استمرار حربها في أوكرانيا التي بدأت بغزو البلاد في عام 2022.