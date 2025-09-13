وسط ترقب لقرار «الفيدرالي».. «ناسداك» عند مستوى قياسي جديد





التقاط الأنفاس

سجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً في آخر جلسة تداول متباينة، بدعم من سهم مايكروسوفت، وسط تطلع المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، وسط توقعات على نطاق واسع بأن يخفض خلاله أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ في سوق العمل.وبدعم من مكاسب في سهم تسلا وأسهم أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، واصل المؤشر ناسداك ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ سجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها على الإطلاق.ويترقب المستثمرون بشدة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، ويتوقعون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن أظهرت أحدث البيانات ضعفاً طويل الأمد في التوظيف وتراجعاً في مخاوف التضخم.وقال كبير خبراء الاستثمار لدى «سي.إف.آر.إيه ريسيرش» سام ستوفال: «نظراً للقفزة الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم أمس، بدأ المستثمرون يلتقطون أنفاسهم، ولن تكون هناك أي بيانات من الآن وحتى يوم الأربعاء، إنه نوع من الانتظار والترقب».وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنسبة 0.05%، بواقع 3.47 نقطة، إلى 6584.00 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.45%، توازي 96.38 نقطة، إلى 22139.46 نقطة، فيما نزل المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.59%، أو 273.44 نقطة، إلى 45834.56 نقطة.