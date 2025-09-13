القروض في الصين تتجاوز 1.9 تريليون دولار

سيولة نقدية

أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، ارتفاع القروض الصينية المقومة باليوان بواقع 13.46 تريليون يوان (نحو 1.9 تريليون دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.وضمن هذا الرقم، نمت قروض الأسر بقيمة 711 مليار يوان، وزادت القروض المقدمة للشركات والمؤسسات العامة بواقع 12.22 تريليون يوان.وبلغت القروض المستحقة المقومة باليوان نحو 269.1 تريليون يوان في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة 6.8% على أساس سنوي.وارتفع مؤشر «إم 2»، وهو مقياس واسع النطاق من المعروض النقدي الذي يشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 331.98 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.كما بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لدى مؤسسات الدفع غير المصرفية، نحو 111.23 تريليون يوان بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 6% على أساس سنوي.في حين، ارتفع مؤشر «إم 0»، الذي يقيس السيولة النقدية المتداولة، بنسبة 11.7% ليصل إلى 13.34 تريليون يوان في نهاية أغسطس الماضي.وارتفعت ودائع اليوان بنحو 20.5 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، إذ ساهمت ودائع الأسر بـ9.77 تريليون يوان من هذا الرقم.وبحسب إحصاءات أولية، بلغ إجمالي التمويل للاقتصاد الحقيقي 26.56 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية، بزيادة 4.66 تريليون يوان عن الفترة نفسها من العام الماضي.