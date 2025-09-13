بتوقعات خفض الفائدة.. «بيتكوين» تكتسي بـ«الأخضر» وتقفز لـ116000 دولار

المكاسب الأخيرة

مع زيادة التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو خفض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأخضر مع عودة «بيتكوين» إلى مستوى 116 ألف دولار لتتصدر سوق الـ«كريبتو» قائمة المستفيدين من توقعات خفض أسعار الفائدة.خلال التعاملات الأخيرة ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، استناداً لمنصة «كوين ماركت كاب»، فقد ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات المشفرة إلى مستوى 4.08 تريليون دولار. فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 166.85 مليار دولار.وسجلت العملة الأقوى في سوق المشفرات ارتفاعاً بنسبة 0.9% خلال الـ24 ساعة الأخيرة من التعاملات، مقابل زيادة بنسبة 4.7% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 116357 دولاراً قبل أن ترتد إلى مستوى 115929 دولاراً. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 2309.3 مليار دولار.وسجلت «إيثريوم» التي تحتل المركز الثاني بين أكبر العملات المشفرة، زيادة بنسبة 45% خلال التعاملات الأخيرة، مقابل ارتفاع بنسبة 10% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 4527 دولاراً. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 570.19 مليار دولار.وصعدت عملة «ريبل» التي تحتل الترتيب الثالث بين أكبر العملات المشفرة، بنسبة 3.8% خلال التعاملات الأخيرة، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 12.7% بعدما جرى تداولها عند مستوى 3.16 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 188.76 مليار دولار.جاءت المكاسب الأخيرة بدعم التوقعات التي تشير إلى اتجاه البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.وبحسب أداة «فيد واتش»، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر إلى 92.5% من 89% قبل أسبوع، مع احتمال نسبته 7.5% لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس.ويتوقع محللو «مورغان ستانلي»، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة في 4 اجتماعات متتالية تبدأ من سبتمبر وحتى يناير القادم، مستفيداً من تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل بما يسمح بتسريع وتيرة التيسير النقدي.ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع إعلان أول خفض للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتبع ذلك بتخفيضات إضافية في أكتوبر وديسمبر، قبل أن يتوقف مؤقتاً حتى اجتماع أبريل 2026.لكن محللو «مورغان ستانلي»، أشاروا إلى أن تراجع التضخم وضعف أوضاع سوق العمل يمنحان الفيدرالي مساحة للتحرك بشكل أسرع نحو سعر الفائدة المحايد، مشيرين إلى أن البنك المركزي الأمريكي يسعى للوصول إلى هذا المستوى بصورة أكثر حسماً في ظل تباطؤ التوظيف.