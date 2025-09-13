مكاسب أسبوعية لأسعار النفط.. برنت صوب 67 دولاراً

صادرات النفط

الأسواق تترقب

صعدت أسعار النفط في آخر تداولات لها، بعد هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على ميناء روسي أدى إلى تعليق عمليات التحميل، لكن المخاوف من ضعف الطلب الأمريكي حدّت من المكاسب، ولكنها سجلت ارتفاعاً على أساس أسبوعي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، بما يعادل 0.93% إلى 66.99 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً، أو 0.51% إلى 62.69 دولار عند التسوية، في حين زاد على أساس أسبوعي بنسبة 1.32%.وقال المحلل لدى بنك يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو: «هذه الهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية قد تؤثر سلباً على صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية».ولكن في وقت لاحق من الجلسة، تقلصت المكاسب مع استمرار تركيز المتعاملين على تقرير الوظائف الأمريكي المنقح الصادر في وقت سابق من الأسبوع، فضلاً عن ارتفاع أرقام التضخم.وقال الشريك في أجين كابيتال جون كيلدوف: «البيانات الاقتصادية لا تدعم ارتفاع الأسعار».وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء: «إن الاقتصاد أوجد على الأرجح 911 ألف وظيفة أقل خلال الـ12 شهراً المنتهية في مارس مقارنة بالتقديرات السابقة».وأعلنت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% في أغسطس الماضي، في أكبر صعود له منذ يناير، بعد ارتفاعه 0.2% في يوليو الماضي.وتترقب الأسواق أيضاً فرض إدارة ترمب عقوبات أو رسوماً جمركية بهدف تقليص استخدام الهند والصين للخام الروسي.وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع أكثر من المتوقع هذا العام بسبب زيادات الإنتاج التي تخطط لها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار التحالف المعروف باسم «أوبك+».