الصين تجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بـ600 مليار يوان

معدلات الإقراض

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 84.48 مليار دولار) يوم 15 سبتمبر الجاري؛ للحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للبلاد.وستستمر العملية لمدة ستة أشهر (182 يوماً)، وتجري باستخدام طريقة تقديم عطاءات الكمية الثابتة وأسعار الفائدة والعطاءات متعددة الأسعار، وفقاً لبيان البنك.وأدخل البنك المركزي عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة في أكتوبر عام 2024 كأداة لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وتنفذ مرة شهرياً في مدة لا تتجاوز سنة، ما أدى إلى إثراء مجموعة أدوات السياسة النقدية للصين بعد تطبيق عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة وعمليات شراء وبيع سندات الخزانة.وكان البنك المركزي الصيني قد أبقى أخيراً معدلات الإقراض الرئيسية دون تغيير، إذ إن أي تخفيف إضافي يمكن أن يضعف العملة.وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 3.45%. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 10 نقاط أساسية في أغسطس الماضي. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة خمسة أعوام، الذي يعدّ المؤشر الرئيسي على معدلات الرهن العقاري، عند 4.2% للمرة الخامسة على التوالي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو وهو نحو 5%.