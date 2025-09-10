9.9 % نمو الشركات الجديدة في الصين خلال 12 شهراً

نما تأسيس الشركات الجديدة في الصين ذات الاستثمار الأجنبي عام 2024، بنسبة 9.9% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 59 ألف شركة جديدة.وأفاد تقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية، أن حجم الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي بلغ 116.24 مليار دولار العام الماضي، ما حافظ على مكانة الصين كأكبر متلق لرأس المال الأجنبي بين الاقتصادات النامية.وواصل هيكل الاستثمار الأجنبي في الصين في التحسن، وشكلت الصناعات فائقة التكنولوجيا 34.6% من إجمالي رأس المال الأجنبي.وحافظت الدول والمناطق الـ15 الرئيسية المصدرة للاستثمارات الأجنبية على استقرارها إلى حد كبير، وساهمت بما قدره 112.28 مليار دولار، بنسبة 96.6% من رأس المال الأجنبي المستخدم فعليًا.وأشار التقرير، إلى أن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين في عام 2024، وبلغ إجمالي قيمة وارداتها وصادراتها نحو 1.8 تريليون دولار، وهو ما يمثل 29.2% من إجمالي التجارة الخارجية للصين.