إسبانيا تسجل أكبر نمو للإنتاج الصناعي في 9 أشهر

أعلن مكتب الإحصاء الإسباني أن الإنتاج الصناعي في إسبانيا سجل في شهر يوليو الماضي أكبر نمو منذ تسعة أشهر، مرتفعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.9% في يونيو.وجاء قطاع الطاقة في الصدارة بنمو 5.8%، تلاه إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2%، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 1.9%، في حين تراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 1.6%.أما على أساس شهري، فقد انخفض الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه 0.8% في يونيو.وكانت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني، قد أظهرت أخيراً ارتفاع الإنتاج الصناعي في إسبانيا للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي.وكشفت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.9% خلال شهر مارس الماضي.ومع ذلك، يعد هذا ثاني شهر على التوالي يشهد ارتفاعًا في الإنتاج الصناعي في إسبانيا، حيث سجلت جميع المكونات نموًا مقارنة بمستواها في العام الماضي.وسجل إنتاج السلع الاستهلاكية في إسبانيا أكبر زيادة، حيث ارتفع بنسبة 1.4% خلال شهر أبريل الماضي.كما ارتفع إنتاج كل من السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة والطاقة بنسبة 0.6%.ومع ذلك، سجل الإنتاج الصناعي، على أساس غير معدل، تراجعًا حادًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بنسبة 8.5% خلال شهر مارس الماضي. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.9% خلال مارس الماضي.