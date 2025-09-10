قبل تقريري التضخم في أمريكا.. الدولار يستقر

استقر سعر الدولار الأمريكي، متمسكًا بمكاسبه التي حققها أمس في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون لتقريرين مهمين عن التضخم في الولايات المتحدة سيصدران هذا الأسبوع.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى عند 97.834 بعد أن ارتفع 0.3% أمس، فيما انخفض المؤشر بنحو 10% في عام 2025، إذ أدت السياسات التجارية الأمريكية غير المنتظمة وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.وتراجع سعر اليورو قليلًا إلى 1.16985 دولار بعد انخفاضه 0.5% في الجلسة السابقة، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3522 دولار فيما لم يطرأ تغير يذكر على الين الذي سجل 147.42 للدولار، بينما بلغ الدولار الأسترالي 0.6587 دولار، بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع.وقال رئيس قسم العملات الأجنبية في إحدى الشركات العالمية كيران وليامز:«بالنظر إلى أسعار الخدمات الثابتة وتفضيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدرج، يبدو مستبعدًا أن يُقدم على الخفض الكبير الأسبوع القادم، ولكن البيانات ستحدد مدى قوة توقّع السوق لمسار التيسير حتى نهاية العام».وأدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين خيمت على سوق العملات خلال التعاملات الآسيوية.