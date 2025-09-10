الصين تطلق مؤشراً لقياس التجارة مع دول «بريكس»

أطلقت الصين أمس، مؤشرًا لقياس حجم التجارة بين الصين والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة «بريكس»، وذلك خلال معرض الصين الدولي الـ25 للاستثمار والتجارة في شيامن بمقاطعة فوجيان في جنوب شرقي الصين.وأعدت الهيئة العامة للجمارك هذا المؤشر، وحددت فترة أساسه في عام 2009، بواقع 100 نقطة، وفي عام 2024، ارتفع المؤشر إلى 301.51 نقطة.ويتألف المؤشر من أربعة مؤشرات تقيس حجم وهيكل وابتكار وإمكانات التجارة على التوالي، وهو مصمم لرصد التنمية التجارية الثنائية، ودعم اتخاذ القرارات لكل من الجهات الحكومية والشركات.وخلال الفترة ما بين عامي 2009 و2024، شهدت هذه المؤشرات الأربعة نموًا قويًا، بلغت قيمها 283.73 نقطة لحجم التجارة و192.27 نقطة لهيكل التجارة و342.81 نقطة للابتكار في التجارة و387.21 نقطة لإمكانات التجارة، مما يشير إلى حيوية متنامية في التجارة بين الصين والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة البريكس.