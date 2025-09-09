أمريكا: الاقتصاد فقد نحو مليون وظيفة في 12 شهراً

أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الأمريكي فقد نحو مليون وظيفة خلال عام واحد، في الفترة ما بين أبريل 2024 ومارس 2025.وقالت الحكومة الأمريكية اليوم إن الاقتصاد وفر على الأرجح فرص عمل خلال 12 شهراً حتى مارس 2025 أقل بنحو 911 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة، ما يشير إلى أن نمو الوظائف توقف بالفعل قبل الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.وكان اقتصاديون قد توقعوا أن تظهر مراجعة لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية بشأن مستوى التوظيف في الفترة من أبريل 2024 حتى مارس 2025 انخفاضاً بين 400 ألف ومليون وظيفة.وخُفضت تقديرات مستوى التوظيف في 12 شهراً حتى مارس 2024 أيضاً 598 ألف وظيفة.وتشكل هذه القراءة تقديراً أولياً للمراجعة السنوية القياسية التي يجريها مكتب إحصاءات العمل لبيانات الرواتب التي تحظى بمتابعة عن كثب.وستصدر المراجعة القياسية النهائية في فبراير القادم مع تقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يناير.وإضافة إلى التعثر بسبب حالة الضبابية الناجمة عن السياسة التجارية، فقد تعرضت سوق العمل أيضاً لضغوط بسبب حملة البيت الأبيض على الهجرة، التي قللت من العمالة المتاحة. كما أدى تحول الشركات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى الحد من الطلب على العمالة.