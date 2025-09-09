أسعار النفط تقفز فوق 67 دولاراً

صعدت أسعار النفط اليوم عقب القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.ووفقًا لوكالة بلومبرغ، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% إلى 63.27 دولار للبرميل تسليم أكتوبر القادم، فيما صعد خام برنت القياسي بنسبة 1.6% ليصل إلى 67.06 دولار للبرميل تسليم نوفمبر القادم.وجاء الارتفاع مدعوماً أيضاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وصعود أسواق الأسهم العالمية، إضافةً إلى قرار «أوبك+» بزيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر القادم.وفي التعاملات الصباحية، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم بعد قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بمقدار أقل مما توقعه المحللون، في حين ساهمت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب عقوبات محتملة جديدة على روسيا في دعم الأسعار.وارتفع خام برنت 51 سنتًا، أي بنسبة 0.77%، ليصل إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 62.76 دولار للبرميل.وكانت ثماني دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول وشركاؤها، المعروفون معاً باسم أوبك+، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من أكتوبر.هذه الزيادة أقل بكثير من الزيادات الشهرية السابقة التي بلغت نحو 555,000 برميل يومياً في سبتمبر وأغسطس، و411,000 برميل يومياً في يوليو ويونيو، وأقل أيضاً مما توقعه بعض المحللين.