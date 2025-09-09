بروتوكول باكستاني - تركي في الاقتصاد والتجارة والسياحة

اتفقت باكستان وتركيا على بروتوكول مشترك يهدف إلى تكثيف العمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الباكستانية التركية، الذي انعقد اليوم في إسلام آباد على مستوى وفدي البلدين.وأوضح وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا البروتوكول يعد خارطة طريق تعكس الرغبة الجماعية في تحويل الروابط إلى نتائج اقتصادية.وأشار إلى أن البلدين يعدان شريكين في التجارة والاستثمار، ويوليان اهتمامًا خاصًا لتسريع تنفيذ اتفاقية تجارة السلع بين باكستان وتركيا.وأضاف خان: «إسلام آباد على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين الأتراك في المناطق الاقتصادية الخاصة والقطاعات ذات الأولوية، ويمكن للبلدين سوياً فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي».وسلط وزير التجارة الباكستاني، الضوء على إمكانات التعاون في قطاع الطاقة والنفط والغاز، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الدفاع كان علامة مميزة للعلاقات بين باكستان وتركيا منذ فترة طويلة، كما أكد وجود مجال كبير للمبادرات الثنائية في مجالات الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.ونوه إلى أن المبادرات المشتركة في مجالات القيمة المضافة ومعالجة الأغذية وإدارة الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، لن تعمل على تعزيز التجارة في البلاد فحسب، بل ستضمن أيضاً توفير إمدادات غذائية بأسعار معقولة للمواطنين، موضحاً أن باكستان وتركيا اتفقتا أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات حركة العمال والإعلام والثقافة والسياحة.