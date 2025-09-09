مدفوعاً باستقالة «إيشيبا».. «نيكي» لمستوى قياسي

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية في تداولات، حيث قفز مؤشر الأسهم اليابانية «نيكي» إلى مستوى قياسي مدفوع باستقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، بينما جاءت الأسواق الأخرى بين ارتفاع وتراجع.وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى قياسي عند 44.185.7 نقطة، بينما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا دون تغيير ملحوظ.وفي هونج كونج، صعد مؤشر هانج سنج بما يصل إلى 1.5% في التعاملات المبكرة بدعم من مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا، قبل أن يقلص مكاسبه إلى ارتفاع نسبته 0.8%.أما في كوريا الجنوبية، فقد أضاف مؤشر كوسبي 1.1%، مدعومًا بصعود أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، في المقابل، سجلت الأسواق الصينية تراجعًا، إذ انخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3%، فيما هبط مؤشر شنجهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.4%.وفي أستراليا، ضغط القطاع المالي على أداء السوق، ليتراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.7%.