واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم (الثلاثاء) بعد قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بمقدار أقل مما توقعه المحللون، في حين ساهمت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب عقوبات محتملة جديدة على روسيا في دعم الأسعار.

وارتفع خام برنت 51 سنتًا، أي بنسبة 0.77%، ليصل إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، ليصل إلى 62.76 دولار للبرميل.

137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر

وكانت ثماني دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول وشركاؤها، المعروفون معًا باسم أوبك+، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر، بحسب وكالة «رويترز».

هذه الزيادة أقل بكثير من الزيادات الشهرية السابقة التي بلغت نحو 555,000 برميل يوميًا في سبتمبر وأغسطس، و411,000 برميل يوميًا في يوليو ويونيو، وأقل أيضًا مما توقعه بعض المحللين.

وأشار دانييل هاينز، كبير إستراتيجيي السلع في بنك ANZ، إلى أن هذه الخطوة تمثل انعكاسًا للتخفيضات التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية 2026، بعد العودة السريعة للبراميل الموقوفة خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف تقرير من شركة هايتونغ سيكيوريتيز أن الزيادات السريعة في إنتاج أوبك+ هذا العام، إلى جانب طلب أقل من التوقعات، يظلان العاملين الرئيسيين لفائض العرض في سوق النفط، مما يؤثر على الأسعار.

عقوبات جديدة على روسيا

كما تلقت الأسعار دعمًا من التكهنات حول فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد هجومها الجوي الأكبر على أوكرانيا، والذي تسبب في حريق بمبنى حكومي في كييف، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده للمضي في المرحلة الثانية من العقوبات.

وكان المسؤول الأعلى للعقوبات في الاتحاد الأوروبي في واشنطن مع فريق من الخبراء لمناقشة أولى التدابير عبر الأطلسي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى السلطة.

ومن شأن هذه العقوبات أن تقلل من إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق العالمية، مما قد يدعم ارتفاع أسعار النفط.

توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية الأسبوع القادم، حيث يرى المتداولون احتمالية بنسبة 89.4% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية، ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض للمستهلكين، مما يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.