ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم، إذ أدى ضعف الدولار، وتراجع عائدات السندات، إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

3651.38 دولار لأوقية الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3651.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3690.90 دولار.

41.36 دولارًا لأوقية الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 41.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدًا بالمئة إلى 1396.42 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1149.47 دولار.