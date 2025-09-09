ارتفاع الذهب
ارتفاع الذهب
تابعوا عكاظ على
Google News Account

ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم، إذ أدى ضعف الدولار، وتراجع عائدات السندات، إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

3651.38 دولار لأوقية الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3651.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3690.90 دولار.

41.36 دولارًا لأوقية الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 41.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدًا بالمئة إلى 1396.42 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1149.47 دولار.

أخبار ذات صلة
 
الصين تفتح سوق السندات المحلية أمام شركات طاقة روسيا
الصين تفتح سوق السندات المحلية أمام شركات طاقة روسيا
مع البحث عن بدائل للطاقة الروسية.. إيطاليا تلجأ لغاز أمريكا
مع البحث عن بدائل للطاقة الروسية.. إيطاليا تلجأ لغاز أمريكا