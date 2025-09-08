الصين تفتح سوق السندات المحلية أمام شركات طاقة روسيا

تستعد الصين لإعادة فتح سوق السندات المحلية أمام كبرى شركات الطاقة الروسية، ما يمهد الطريق لجمع تمويل عبر إصدار سندات «باندا» باليوان الصيني.ويُعد هذا أول طرح للشركات الروسية في السوق الصينية منذ عام 2017.وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع عُقد بين الجهات المالية التنظيمية في البلدين في أغسطس الماضي، إذ أكد الجانب الصيني دعمه لخطط شركات الطاقة الروسية لجمع التمويل عبر سندات باليوان.وحصلت شركات روسية كبرى مثل «غازبروم»، وروس آتوم، ونوفاتك على تقييمات ائتمانية من وكالات تصنيف صينية، وهو شرط أساسي للدخول إلى سوق السندات الصينية.من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين، من حيث القيمة باليوان، بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي؛ ليصبح هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تشهد فيه كل من الصادرات والواردات نمواً.وأفادت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية أن الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، شهدت توسع حجم تجارة السلع في الصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي.وقادت الصادرات النمو عموماً خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفعت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، في حين سجلت الواردات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.2%.وحالياً بدأ مشرعون صينيون مراجعة مسودة تنقيح لقانون التجارة الخارجية، إذ تهدف المسودة إلى إدراج سلسلة من إجراءات الإصلاح ضمن التشريعات الوطنية.وتم تقديم المسودة، المكونة من 11 فصلاً و80 مادة، إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمناقشتها.