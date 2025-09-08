قبل اجتماعه المرتقب.. هل يُخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة ؟

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الشهر، أي ضعف توقعاته السابقة بخفض قدره 25 نقطة أساس، وذلك عقب تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس الماضي.وأظهرت بيانات أخيراً تراجعاً حاداً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات تقريباً عند 4.3%، مما يؤكد ضعف سوق العمل ويعزز مبررات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وفقاً لما نشرته «العربية Business».في الوقت نفسه، لا يعتبر «مورغان ستانلي» و«دويتشه بنك» تقرير الوظائف لشهر أغسطس ضعيفاً بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الجاري، على الرغم من أنهما أشارا إلى أنه قد يُمهد الطريق لتخفيضات في اجتماعات متتالية.في حين عدّل «باركليز» توقعاته أخيراً لتشمل تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات المتبقية هذا العام، بينما قدّم ماكواري موعد خفضه المتوقع في ديسمبر إلى أكتوبر.كما عدّل «بنك أوف أمريكا» توقعاته، حيث يتوقع الآن تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر، بعد أن توقع سابقاً عدم إجراء أي تخفيضات هذا العام.وفي الشهر الماضي، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 سبتمبر، مشيراً إلى تزايد مخاطر سوق العمل، محذراً من أن التضخم لا يزال يُشكل تهديداً.