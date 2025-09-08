عقود الذهب إلى 3626 دولار

راوحت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولار للأوقية.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.7% إلى 3626.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 40.84 دولار للأوقية. كما تراجع البلاتين 0.14% إلى 1371.65 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1107.70 دولار.وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وتتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليبلغ 3550.41 دولار للأوقية ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3578.50 دولار، الذي لامسه يوم الأربعاء الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 0.1% إلى 3609.10 دولار.أظهرت بيانات صدرت أخيراً، أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع أوضاع سوق العمل الضعيفة.وعلاوة على ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة «إيه.دي.بي» للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في شهر أغسطس.وأشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلى أن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تعزز توقعاتهم بأن خفض الفائدة قريب.