أنغولا تعتزم منح تراخيص النفط في الربع الأخير
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أعلنت أنغولا أنها تعتزم فتح جولة جديدة لمنح تراخيص التنقيب عن النفط بحلول الربع الأخير من العام الحالي، في إطار جهودها للحفاظ على مستوى إنتاج الخام فوق مليون برميل يوميًا.

وستكون هذه الجولة الأخيرة ضمن إستراتيجية متعددة السنوات أطلقتها الحكومة عام 2019، وتهدف إلى منح 50 امتيازاً في ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا.

مكامن جديدة

وقال وزير الموارد المعدنية والنفط والغاز، ديامانتينو أزيفيدو، في بيان اليوم: «هدفنا هو الوصول إلى إنتاج مليون برميل يوميًا في العام القادم، نحن بلد يعتمد على آبار ناضجة في حقولنا، وحلنا هو البحث عن مكامن جديدة».

وتأتي جولة التراخيص هذه ضمن مساعي الحكومة لجذب الاستثمارات إلى قطاع النفط.

وكانت مستويات الإنتاج قد انخفضت في يوليو الماضي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، للمرة الأولى منذ انسحاب البلاد من منظمة «أوبك» في 2023.
أخبار ذات صلة
 
روسيا تعلن: امتثال تام لاتفاقات «أوبك+»
روسيا تعلن: امتثال تام لاتفاقات «أوبك+»
ألمانيا: أكثر من 50% من العاملين يرغبون في العمل ساعات أقل
ألمانيا: أكثر من 50% من العاملين يرغبون في العمل ساعات أقل