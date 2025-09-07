ألمانيا: أكثر من 50% من العاملين يرغبون في العمل ساعات أقل

كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن أكثر من نصف العاملين في البلاد يرغبون في تقليص ساعات عملهم الأسبوعية.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه اتحاد النقابات العمالية الألماني «دي جي بي»، أن 53% من الموظفين أعربوا عن رغبتهم في العمل ساعات أقل أسبوعيا.في المقابل، أعرب 40% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن ساعات عملهم الحالية، في حين أعرب 7% فقط عن رغبتهم في زيادة ساعات عملهم.وتم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة بين يناير ومايو الماضيين في إطار مؤشر العمل الجيد التابع لاتحاد «دي جي بي»، وشمل الاستطلاع 4018 عاملا «باستثناء المتدربين».وأوضح المشاركون في الاستطلاع (63%) أن عملهم لفترة تزيد على الفترة التي يرغبونها يرجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة سير العمل. وأتاح منظمو الاستطلاع للمشاركين إعطاء أكثر من إجابة على السؤال.وقال 60% من المشاركين إن العمل لا يمكن إنجازه بغير ذلك، فيما ذكر 59% أن الأموال لن تكفي إن قلّت ساعات العمل.ويظهر هنا اختلاف لافت في الرؤية عند الرجال والنساء إذ أشارت 66% من النساء إلى أن الدخل غير الكافي هو السبب الرئيسي للعمل لفترة أطول مما يرغبن، في حين كانت طبيعة سير العمل هي السبب في ذلك من وجهة نظر 66% من الرجال.أما بين الـ7% الذين أعربوا عن رغبتهم في العمل ساعات أطول، فقد كانت طبيعة سير العمل أيضا هي السبب في ذلك عند غالبيتهم (51%)، والأمر اللافت أن ثاني أكثر الأسباب ذكرا (36%) يرجع إلى رفض رؤسائهم زيادة ساعات العمل.وقالت رئيسة اتحاد النقابات العمالية ياسمين فهيمي: «المشكلة في تنظيم أوقات العمل لا ترجع إلى قانون العمل، بل غالبا ما ترجع إلى أرباب العمل أنفسهم».وأضافت: «نعلم أن نحو 2.5 مليون موظف وموظفة يعملون بدوام جزئي يرغبون في العمل ساعات أكثر، لكن المديرين يرفضون ذلك في كثير من الأحيان، كما تشكل طبيعة سير العمل الصارمة عائقا».