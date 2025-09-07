تركيا: طرح خريطة اقتصادية جديدة تركّز على خفض التضخم

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن أنقرة ستعلن غداً برنامجاً اقتصادياً محدثاً متوسط الأجل، يحدّد خريطة الطريق الاقتصادية للحكومة للسنوات الثلاث القادمة مع التركيز على خفض التضخم وتحقيق نمو متوازن ورخاء اجتماعي مستدام.وأوضح يلماز على منصة «إكس» أنه سيتم كشف البرنامج في مؤتمر صحفي الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.وقال: «البرنامج سيحدد الأرقام الأساسية للموازنة للفترة ما بين 2026 و2028، وسيقدم بيانات جديدة لمؤشرات الاقتصاد الكلي بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية»، مضيفاً: «الحكومة ستعلن أيضاً جدول أعمال للإصلاح الهيكلي».وفي إشارة إلى زلزال 2023 الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وألحق أضراراً بحوالى 300 ألف مبنى، قال يلماز: «بينما نقوم بتحديث برنامجنا الذي يركز على استمرار خفض التضخم والنمو المتوازن والرخاء الاجتماعي المستدام والتعافي من آثار الزلزال بشكل كامل، فإننا نحافظ على الإطار الأساسي لسياستنا وتعزيزه».وأضاف أيضاً: «إن البرنامج يحظى بدعم قوي من الرئيس رجب طيب أردوغان».وفي برنامجها السابق متوسط الأجل الذي جرى إعلانه في سبتمبر 2024، قالت الحكومة إنها تهدف إلى الوصول إلى معدل تضخم من خانة واحدة بحلول عام 2026 ورفع النمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2027.وأظهرت بيانات رسمية، أخيراً، أن التضخم السنوي في تركيا جاء أعلى من المتوقع في أغسطس الماضي إذ بلغ نحو 33%.