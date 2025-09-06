بسبب رسوم الجمارك.. 88 دولة تعلّق خدمات البريد مع أمريكا

أعلن الاتحاد البريدي العالمي، اليوم، أن خدمة البريد مع الولايات المتحدة انخفضت إلى أكثر من 80%، عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية، ما أدى إلى تعليق الخدمة بشكل كلي أو جزئي في 88 دولة.وقال المدير العام للاتحاد ماساهيكو ميتوكي، في بيان: «إن الاتحاد يعمل على تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة».وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أواخر يوليو الماضي، أنها ستلغي الإعفاء الضريبي على الطرود الصغيرة التي تدخل الولايات المتحدة بدءاً من 29 أغسطس الماضي.وأثار هذا القرار سلسلة من الإعلانات من مؤسسات بريدية عدّة، من فرنسا إلى أستراليا مروراً بألمانيا وإيطاليا واليابان والهند، قالت إنها لم تعد تقبل الطرود الموجّهة إلى الولايات المتحدة، أقلّه على نحو مؤقت.وقال الاتحاد البريدي العالمي: «إن البيانات المتبادلة بين مشغلي البريد عبر شبكته الإلكترونية أظهرت أن حركة البريد إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 81% في 29 أغسطس مقارنة بالأسبوع السابق».وأضاف الاتحاد أن 88 شركة بريدية أبلغت الاتحاد البريدي العالمي بأنها أوقفت بعض أو كل الخدمات البريدية إلى الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل.وبين هذه الشركات البريد الألماني، والبريد الملكي البريطاني، ومشغلان في البوسنة والهرسك.وتأسس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874، ومقره العاصمة السويسرية برن، ويضم 192 دولة عضواً. يضع الاتحاد قواعد تبادل البريد الدولي، ويقدم توصيات لتحسين الخدمات.