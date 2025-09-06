بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل.. هبوط لأسهم «وول ستريت»

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في وول ستريت على انخفاض طفيف في آخر تداولاتها، إذ وازن المستثمرون بين المخاوف الاقتصادية والتفاؤل إزاء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات ضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس الماضي. وكانت أسهم البنوك من بين الأسهم التي منيت بخسائر كبيرة.وذكر تقرير وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي خلق 22 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة بنحو 75 ألف وظيفة متوقعة، وهو ما يعكس ضعف ظروف سوق العمل.ارتفعت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسة في بادئ الأمر وحطمت مستويات قياسية بعد البيانات، إذ عزز المتعاملون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الذي يتبناه البنك المركزي الأمريكي رهاناتهم على أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بتتابع سريع، بدءاً من الشهر الجاري، مع إمكانية لتخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس.ووفقاً لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 20.52 نقطة، بما يعادل 0.32%، إلى 6481.56 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 4.98 نقطة، أو 0.02%، إلى 21702.72 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 209.73 نقطة، بما يعادل 0.46%، إلى 45404.96 نقطة.