أمريكا تستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في ميامي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستعقد في ميامي بولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وحدد لاحقاً أنها ستكون في منتجع «ترمب ناشونال دورال ميامي» الذي يملكه.وأكد الرئيس الأمريكي أيضاً أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر القادم في جنوب أفريقيا التي يتهمها باضطهاد البيض، موضحاً أن نائبه جي دي فانس سيمثل الولايات المتحدة في هذه القمة التي تجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين.وقال ترمب: يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا، ولن نجني أي أموال من ذلك بتاتاً، معتبراً أن الموقع الذي تم اختياره هو أفضل مكان للقمة.وأضاف ترمب لصحافيين في المكتب البيضاوي: «سيكون الأمر رائعاً»، مشيراً إلى أن العقار قريب من المطار، مؤكداً أن «كل دولة سيكون لها مبناها الخاص».وفي السياق، أشار ترمب إلى أنه سيكون سعيداً بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في القمة.وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، كان ترمب يريد استضافة قمة مجموعة السبع في هذا الموقع.