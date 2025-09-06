ترمب يلوّح بإجراءات جمركية ضد أوروبا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوروبا بإجراءات مضادة في أعقاب أحدث غرامة ضخمة فرضتها المفوضية الأوروبية على عملاق التكنولوجيا «غوغل».وكتب ترمب على منصته الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إنه يشعر بأنه مضطر لبدء إجراءات لفرض رسوم جمركية جديدة إذا استمر فرض غرامات على الشركات الأمريكية.وكتب ترمب: «إنها غير عادلة بالمرة، ولن يتحملها دافع الضرائب الأمريكي، كما قلت من قبل، إدارتي لن تسمح باستمرار هذه الإجراءات التمييزية».وهدد ترمب بإجراء تحقيق بناء على القسم 301 من القانون التجاري الأمريكي، الذي ينص على فرض رسوم جمركية رداً على الممارسات التجارية غير العادلة.وأضاف: «لا يمكننا السماح بحدوث هذا للإبداع الأمريكي الرائع وغير المسبوق، وإذا حدث ذلك، سأضطر لبدء إجراءات بموجب القسم 301 لإبطال العقوبات غير العادلة التي تُفرض على شركات دافعي الضرائب الأمريكيين».وفرضت المفوضية الأوروبية، غرامة بقيمة 2.95 مليار يورو (3.5 مليار دولار) على شركة غوغل لانتهاكها قواعد المنافسة في التكتل من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة بها، وهي العقوبة الرابعة للشركة في قضايا مكافحة الاحتكار، إضافة إلى تراجع عن تهديدات سابقة بتفكيك شركة التكنولوجيا العملاقة.