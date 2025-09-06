الصين: 8.2% نسبة نمو تجارة الخدمات خلال 7 أشهر

سجلت تجارة الخدمات في الصين نمواً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن حجم تجارة الخدمات بلغ 4.58 تريليونات يوان (ما يعادل 644.2 مليار دولار) خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 8.2% على أساس سنوي.ووصلت صادرات الخدمات إلى نحو تريليوني يوان، بزيادة 15.3% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 3.3% لتصل إلى 2.58 تريليون يوان، ما أدى لتسجيل عجز بلغ 581.56 مليار يوان.وعلى صعيد تجارة الخدمات المرتبطة بالسفر، حافظ القطاع على وتيرة نمو قوية، إذ ارتفعت بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 تريليون يوان، كما سجلت الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62.9%، فيما ارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتتجاوز 1.77 تريليون يوان.