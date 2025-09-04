استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوياته

استقر سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية 3,561.97 دولار للأوقية (الأونصة)، كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً بلغ 3,578.50 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% مسجلاً 3,619.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند 41.19 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% مسجلاً 1,423.63 دولار وانخفض البلاديوم 0.6% مسجلاً 1,140.50 دولار.