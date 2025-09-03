بوتين: الطلب على الطاقة يشهد ارتفاعاً.. واقتصادات «الأوروبي» في ركود

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد ارتفاعاً بما في ذلك طلب الصين.وأكد بوتين، أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرائدة في حالة ركود.من جهته، أكد الخبير في الشؤون الصينية العربية تشو شيوان، أن روسيا والصين تتجهان إلى مزيد من التنسيق الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت تتحول الآن من التقارب السياسي إلى التنسيق الاستراتيجي في مجالات التبادل التجاري، خصوصاً مع تنامي الأزمات الدولية الحالية.وأضاف شيوان في مقابلة مع «العربية Business»: «المجالات التي يمكن أن تساهم في التكامل الاقتصادي بين البلدين تتمثل في وجود احتياطات كبيرة من مصادر الطاقة في روسيا، وهو ما يهم الصين في المقام الأول، بينما تتطلع روسيا إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الصيني، في مجالات الصناعة والذكاء الاصطناعي، كما تهتم موسكو بنقل الخبرة الصينية في العديد من المجالات التقنية التي تحتاج إليها في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتّهم الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن العلاقات بين بكين وموسكو تعززت في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد روسيا تحديات العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.وبلغت التجارة الثنائية مستوى قياسياً جديداً بلغ 245 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 68% مقارنةً بعام 2021، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.