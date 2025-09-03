نائبة رئيس وزراء بريطانيا: لم أدفع ضريبة عقارية كافية

أقرت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر، اليوم، بأنها لم تدفع الضريبة الكافية من أجل شراء منزل، وبأنها فكرت في الاستقالة من منصبها.وبعد أسابيع من التكهنات الصحفية بشأن الضريبة التي تم دفعها عند شرائها شقة في منتجع هوف، على الساحل الجنوبي لإنجلترا، قالت راينر إنها أحالت نفسها إلى المستشار المستقل المعني بالمعايير الوزارية.وأضافت راينر، التي كان واضحاً عليها الانفعال، أنها حصلت على نصائح ضريبية غير دقيقة بشأن عملية الشراء لمنزل بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني ما يعادل (مليون دولار)، وتحدثت مع عائلتها بشأن الاستقالة من وظيفتها الحكومية.وأوضحت أن التعقيدات المرتبطة بترتيبات المعيشة المعقدة، زادت بسبب طلاقها في عام 2023، وبتعرض ابنها لإعاقات ستظل مصاحبة له مدى الحيا؛ نتيجة لتعرضه لإصابة.يذكر أن راينر من مواليد 28 مارس 1980 سياسية بريطانية ونقابية، شغلت منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزيرة الدولة للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية منذ يوليو 2024. وهي نائبة زعيم حزب العمال منذ عام 2020، وعضوة في البرلمان عن حزب العمال والتعاونيات في أشتون أندر لاين منذ عام 2015.