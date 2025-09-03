تقلبات حادة في أسواق السندات العالمية

شهدت أسواق السندات العالمية هذا العام تقلبات حادة، مع ارتفاعات وانخفاضات متسارعة، ورغم أن التحركات بدت أكثر هدوءاً هذا الأسبوع، إلا أن عوائد السندات طويلة الأجل سجلت مستويات لافتة، إذ بلغ العائد على السندات اليابانية مستوى قياسياً، وعاد العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 5%، فيما ارتفعت عوائد العديد من السندات الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.ويرى خبراء اقتصاد أن هذه التطورات تعكس اهتزاز ثقة المستثمرين في قدرة البنوك المركزية ورغبتها في السيطرة على التضخم على المدى المتوسط، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وعادت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل حول العالم لتواجه ضغوطاً، ويعزو المحللون ذلك إلى حالة القلق الواسعة لدى المستثمرين بشأن مسار السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات الكبرى.ففي الولايات المتحدة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً صباح اليوم فوق مستوى 5% لأول مرة منذ يوليو، وسط تساؤلات حول مستقبل إيرادات الرسوم الجمركية بعد حكم قضائي حديث. وفي اليابان، قفز العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي مدفوعاً بارتفاع التضخم وضعف أسعار الفائدة الحقيقية وعدم اليقين السياسي.أما في بريطانيا، فقد سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى منذ 1998 قبيل الإعلان المرتقب عن الموازنة، بينما اخترق العائد على السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً مستويات لم تُسجَّل منذ 2008 وسط أزمة سياسية تهدد خطط خفض العجز المالي. كما ارتفع العائد على السندات الألمانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في 14 عاماً.