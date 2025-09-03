لأول مرة منذ 30 عاماً.. حيازات «المركزية» تتجاوز السندات الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3540 دولاراً، مدفوعةً بتوقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، واستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية الأجنبية. كما ارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً 3533 دولاراً للأوقية.وتأتي الأرقام القياسية الجديدة للذهب في الوقت الذي تجاوزت فيه حيازات البنوك المركزية عالمياً من المعدن النفيس حيازات سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة منذ عام 1996، وفقاً لبيانات «بلومبرغ» التي جمعها الخبير الاستراتيجي تافي كوستا.وكتب كوستا في منشور على منصة «X»: «من المرجح أن تكون هذه بداية واحدة من أهم عمليات إعادة التوازن العالمية التي شهدناها في التاريخ الحديث».وأظهر استطلاع رأي للبنوك المركزية أجراه مجلس الذهب العالمي أن الغالبية العظمى من المشاركين يعتقدون أن احتياطيات الذهب العالمية للبنوك المركزية ستزداد خلال الأشهر الـ 12 القادمة.ويأتي تحرك الأسعار قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري لهذا الأسبوع. وقد يزيد تقرير عمل أقل من المتوقع من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع عند اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر. وتضع الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 90% تقريباً لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.وعادةً ما يُعزز انخفاض أسعار الفائدة أسعار الذهب، إذ يصبح المعدن أكثر جاذبية عندما تنخفض عوائد الأصول ذات الفائدة.