كوريا الجنوبية: الاقتصاد ينمو بأسرع من التوقعات

أظهرت بيانات أن نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الثاني من العام الحالي جاء بأسرع من التوقعات، مدفوعاً بقوة الصادرات والاستثمار.وذكرت البيانات التي نشرها بنك كوريا المركزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.7% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.ويُمثل معدل النمو في الربع الثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الأول من عام 2024، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%.كما نما الاقتصاد الكوري بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يزيد أيضاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.وكانت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا قد ارتفعت، أقل من 2% خلال أغسطس الماضي، مسجلةً أبطأ وتيرة نمو خلال 9 أشهر، وذلك وفق بيانات هيئة الإحصاء الكورية الصادرة، أمس.وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أمس، أن أسعار المستهلك، هي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات الهيئة.متوسط توقعات 41 منظمةأضافت الهيئة أن التضخم ظل أعلى من هدف بنك كوريا البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو، ثم ارتفع مرة أخرى، ليبقى أعلى من 2% في كل من يونيو ويوليو، كما يمثل هذا أبطأ نمو منذ نوفمبر 2024، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5% على أساس سنوي.وأشارت إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 1.3% في أغسطس الماضي، متراجعاً عن نمو بنسبة 2% في يوليو الماضي.وكان تقرير، قد ظهر أمس، أشار إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه إلى نطاق يقارب 2% العام القادم.وأشار التقرير، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى أن متوسط توقعات 41 منظمة محلية ودولية لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2026 وصل إلى 1.8%، وهو ما سيمثّل، في حال تحققه، انتعاشاً ملحوظاً مقارنة بنمو 0.9% لهذا العام الذي توقعه بنك كوريا المركزي.