تراجعات جماعية تجتاح مؤشرات أسهم أمريكا

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم، مع شعور المستثمرين العائدين من عطلة طويلة بالقلق إزاء مدى قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وترقبهم تقارير اقتصادية مهمة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 257.1 نقطة بما يعادل 0.56 %، إلى 45,287.73 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 منخفضاً 58.7 نقطة أو 0.91 %،إلى 6,401.51 نقطة.وتراجع المؤشر «ناسداك» المجمع 369 نقطة أو 1.72 % إلى 21,086.575 نقطة، وهبط سهم «إنفيديا» بأكثر من 3% في أول جلسة تداول في سبتمبر.وكانت البورصات الأمريكية قد أغلقت أبوابها، أمس، في عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن تستأنف تعاملاتها غداً بصورة طبيعية.وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت الأسهم الأمريكية مسجلة خسارة أسبوعية، لكنها حققت مكاسب شهرية خلال أغسطس الماضي.ويتوجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن أغسطس، الذي سيصدر الجمعة القادمة، وقد يؤثر بصورة كبيرة على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.