4.3 مليار ريال تداولات الأسهم.. المؤشرعند 10667.44 نقطة

انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 3.12 نقطة ليقفل عند مستوى 10667.44 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم186 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الدوائية، وتمكين، والكثيري، والمواساة، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، ومحطة البناء، والمتحدة للتأمين، والأندية الرياضية، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.49% 6.28%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأندية الرياضية، ومحطة البناء الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات محطة البناء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضًا 290.85 نقطة ليقفل عند مستوى 25642.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.