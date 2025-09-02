التضخم يرتفع لأعلى مستوى منذ 17 شهراً في النمسا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النمساوي، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ نحو عام ونصف العام خلال أغسطس الماضي.وارتفع مؤشر أسعار المستخدمين إلى 4.1% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 3.6% في يوليو الماضي، ليسجّل أعلى معدل تضخم منذ مارس 2024.ويرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة أساسية لارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 5.9%، كما استمرت أسعار الكهرباء في الارتفاع.وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2%.وكانت هيئة الإحصاء النمساوية، قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 3.6% على أساس سنوي في يوليو من 3.2% في يونيو.وذكرت هيئة الإحصاء النمساوية، في بيان، أنه لا يزال معدل التضخم، الذي يقاس بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلكين (HICP)، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لمتوسط منطقة اليورو.كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس آخر للتضخم، في يوليو إلى 3.5% على أساس سنوي. وتؤثر أسعار الطاقة بشكل تصاعدي قوي على التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق. وكان للغاز وزيت التدفئة على وجه التحديد تأثير أقل تثبيطًا على الأسعار في يوليو مقارنة بالأشهر السابقة. ولا تزال الخدمات هي المحرك الرئيسي للتضخم مع زيادات في الأسعار بنسبة 4.5% على أساس سنوي. ووفقًا لتقديرات هيئة الإحصاء النمساوية، من المتوقع أن يتراجع زخم الأسعار في الأشهر القادمة.