2.1 % ارتفاع لمعدلات التضخم في «اليورو»

ارتفع التضخّم بشكل طفيف في شهر أغسطس الماضي بمنطقة اليورو إلى 2,1% على أساس سنوي، في مقابل 2% في يوليو، ليتخطّى بقليل الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، بحسب ما كشف مكتب الإحصاءات «يوروستات» اليوم الثلاثاء.ويعزى هذا الارتفاع الذي تخطّى بقليل توقّعات المحلّلين إلى تباطؤ انخفاض أسعار الطاقة خصوصًا. وقد انكمشت أسعار المحروقات بنسبة 1,9% في أغسطس على أساس سنوي، في مقابل تراجع بمعدّل 2,4% الشهر السابق.وزادت أسعار المواد الغذائية أقلّ بقليل (3,2% في مقابل 3,3 % في يوليو)، كما حال أسعار الخدمات (-0,1% إلى 3,1%). وظلّت أسعار السلع الصناعية مستقرّة بحدود +0,8%.وبقي التضخّم الكامن، المقوّم بعد تقلّبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية والذي يشكّل مرجعًا للخبراء، مستقرّا بحدود 2,3 % بمعدّل سنوي في بلدان منطقة اليورو العشرين.وتأتي بيانات منطقة اليورو الأحدث بعد تقارير متباينة من مختلف أنحاء المنطقة؛ ففي حين جاءت الأرقام دون التقديرات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، سجل التضخم في ألمانيا مستوى أعلى قليلاً من التوقعات.ولا تزال الآفاق غير واضحة حتى بعد توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يثبّت الرسوم الجمركية على معظم الصادرات إلى البلاد عند 15%.وكان العضو الفنلندي في مجلس المحافظين أولي رين، قد نبه خلال عطلة نهاية الأسبوع من وجود احتمالات هبوط التضخم أكثر من اللازم؛ نتيجة قوة اليورو، وتراجع أسعار الطاقة، وتباطؤ التضخم الأساسي.