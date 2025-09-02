هولندا: التضخم لأدنى مستوى منذ 15 شهراً

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي، انخفاض معدل التضخم خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام.وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% خلال شهر أغسطس الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 2.9% خلال يوليو الماضي، ويُعدُّ أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2024، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7%. وانخفضت أسعار الخدمات من 4.0% إلى 3.8%.من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بوتيرة أسرع بلغت 1.6% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ1% في يوليو الماضي.وكانت بيانات أصدرها المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، أخيراً، انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد مثلما كان متوقعًا بصورة أولية في شهر يوليو الماضي.وسجلت أسعار المستهلك زيادة سنوية بواقع 2.9% في يوليو الماضي، فيما يعد أبطأ من نسبة الزيادة التي بلغت 3.1% في يونيو الماضي.ويأتي ذلك متماشيًا مع البيانات الأولية الصادرة في الأول من شهر أغسطس الماضي.وإضافة إلى ذلك، يعد هذا أدنى معدل تضخم في هولندا منذ شهر مايو 2024، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7%.ويعود تباطؤ التضخم بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%، كما انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 4.7%، بينما تسارع النمو السنوي لأسعار المشروبات الكحولية والتبغ إلى 4.7% مقابل 4.4% في يونيو.وتباطأ مؤشر التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 2.5% في يوليو، مقابل 2.8% قبل شهر، بالتوافق مع التوقعات.