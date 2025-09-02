«ستوكس 600» يتراجع.. «الأغذية» تتصدر الخسائر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، متأثرة بانخفاض سهم «نستله» 3.2%، بعد أن أقالت شركة الأغذية السويسرية العملاقة الرئيس التنفيذي بعد عام من توليه المنصب، في حين يترقب المستثمرون تقرير التضخم في منطقة اليورو الذي يصدر اليوم.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 550.48 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، وتصدرت أسهم قطاع الأغذية الخسائر وتراجعت 1.2%.وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد افتتحت أمس، على ارتفاع خلال تعاملات، بداية تداولات الأسبوع، كما يترقب المستثمرون صدور بيانات النمو في تركيا وأرقام البطالة في الاتحاد الأوروبي.وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.27% بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 551 نقطة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.27% بمقدار 20 نقطة ليصل إلى 7,724 نقطة.وصعد مؤشر«داكس» الألماني بنسبة 0.43% بمقدار 103 نقاط ليصل إلى 24,005 نقاط، وحقق مؤشر «FTSE MIB» الإيطالي مكاسب بنسبة 0.70% بمقدار 296 نقطة ليصل إلى 42,492 نقطة، فيما انخفض مؤشر «IBX35» الإسباني بنسبة 0.20% بمقدار 29 نقطة ليصل إلى 14906 نقاط، وافتتح مؤشر «فوتسي 100» البريطاني تعاملاته في منطقة إيجابية بنسبة 0.19% بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 9,204 نقاط.